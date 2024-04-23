Nuri Alço'nun eşi paylaştı: Terk etmedi sevdan beni

Türk sinemasının usta ismi Nuri Alço, 6 Nisan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Bayram tatili için Eskişehir'e giden ve burada fenalaşan Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 73 yaşındaki Alço'nun, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.Kısa süre sonra da hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Kalbine pil takılan Alço'nun tedavisi tamamlandı.Tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesine alınan usta oyuncudan iyi haber geldi.Eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından Alço'nun karesini paylaşarak şu notu ekledi:'Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun.'