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Aman Adanalı şarkısını söyledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına dahil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 13 Nisan'dan bu yana düzenlenen çok sayıda eğlenceli ve kültürel etkinliğin ardından sona erdi. 1,5 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan Ana Sahne konserleri ve yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Atatürk Parkı sahnesindeki etkinlikler Adana'nın kültürel ve turistik potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Adana Müze Kompleksi ve Kuruköprü Anıt Müzesi de yer alan sergiler günde yaklaşık 4 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Festival, Adana ekonomisine büyük katkı sağladı.

Ekleme: 23.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Adana Müze Kompleksi'nde "Ediz Hun" ve "Türkan Şoray ve Şoray Uzun" söyleşisini izlemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazanoğlu Kültür Merkezi ile 01 Burda PGM, Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerine ev sahipliği yaparken, "Kadınlar, Filler ve Saireler", "Majestik", "Radyo-yu Hümayun", Yüzleşme" ve "Lobomotolin Üç Seferi" adlı oyunlar için Adanalılar salonu doldurdu.

Aman Adanalı şarkısını söyledi

TÜRKAN ŞORAY AMAN ADANALI ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzeli Türkan Şoray etkinlikte "Aman Adanalı" şarkısını seslendirdi. Usta sanatçının o anları sosyal medyada gündem oldu.
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