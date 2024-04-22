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Son pozlarıyla gündem oldu!

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ekleme: 22.04.2024 - 08:32 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:33 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en çok konuşulan projelerinden Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncunun son paylaşımı da çok konuşuldu.

Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

Son pozlarıyla gündem oldu!

"Fatih şok"

Siyah elbisesiyle poz veren oyuncuya hayranları, "Fatih şok", "Siyah sana çok yakışıyor", "Ne giyse güzel" gibi yorumlar yaptı.

Son pozlarıyla gündem oldu!
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