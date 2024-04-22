Son pozlarıyla gündem oldu!

Son dönemin en çok konuşulan projelerinden Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncunun son paylaşımı da çok konuşuldu.Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.Siyah elbisesiyle poz veren oyuncuya hayranları, "Fatih şok", "Siyah sana çok yakışıyor", "Ne giyse güzel" gibi yorumlar yaptı.