Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Şevval Sam'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncu ve şarkıcı sonunda sevgilisiyle ortaya çıktı.

Yasak Elma'daki rolüyle adından yıllarca söz ettiren şarkıcı-oyuncu Şevval Sam, müzisyen Sarp Maden ile 14 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra kalbinin kapısını geçen yaz reklamcı Cem Topçuoğlu’na açmıştı.Şevval Sam ile erkek arkadaşı, ilk kez cumartesi akşamı ortaya çıktı.Yönetmen Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik- Muhabbet’ filminin özel gösterimine birlikte katıldılar.Şevval Sam, dizisi final yapınca Yan Oda'da Caner Cindoruk ile başrolü paylaşmıştı. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final yaptı.