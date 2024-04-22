Özcan Deniz'den ailesine rest!

Sanatçı Özcan Deniz, ailesinin karşı çıkmasına rağmen kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar ile geçen yıl ocak ayında evlendi. O dönem anne Kadriye Deniz oğlunun evlenmesine karşı olduğunu "Bu evliliğe rızam yoktur" sözleriyle dile getirmişti.Deniz, tüm bu yaşananlara rağmen ailesine jest yaptı. Zekeriyaköy'de kendisi, annesi ve kardeşlerinin yaşayacağı bir siteden 3 villayı satın aldı. Tadilatı hâlâ devam eden evlerin fotoğrafını Samar Dadgar sosyal medya hesabından paylaştı. Eve yerleşen Dadgar, takipçisinden gelen bir soru üzerine, 'Özcan yıllar sonra yan yana 3 tane ev yaptı. Hep kiradaydı çocuk. İlk defa o da kendi evinin heyecanını yaşıyor' yanıtını verdi. Deniz'in 3 katlı 3 villaya 200 milyon TL ödediği öğrenildi.Her biri 3 katlı olan villaların önünde kendisine ait geniş bahçeleri ve ortak bir havuz var.Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e yakın olmak için Zekeriyaköy'den ev aldığı iddia edildi.