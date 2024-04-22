Özcan Deniz'den ailesine rest!
Özcan Deniz, Samar Dadgar ile evliliğine karşı çıkan ailesine jest yaptı. Deniz, Zekeriyaköy'deki bir siteden ailesi ve kendisinin de yaşayacağı yan yana üç villa satın aldı.
Sanatçı Özcan Deniz, ailesinin karşı çıkmasına rağmen kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar ile geçen yıl ocak ayında evlendi. O dönem anne Kadriye Deniz oğlunun evlenmesine karşı olduğunu "Bu evliliğe rızam yoktur" sözleriyle dile getirmişti.
Deniz, tüm bu yaşananlara rağmen ailesine jest yaptı. Zekeriyaköy'de kendisi, annesi ve kardeşlerinin yaşayacağı bir siteden 3 villayı satın aldı. Tadilatı hâlâ devam eden evlerin fotoğrafını Samar Dadgar sosyal medya hesabından paylaştı. Eve yerleşen Dadgar, takipçisinden gelen bir soru üzerine, 'Özcan yıllar sonra yan yana 3 tane ev yaptı. Hep kiradaydı çocuk. İlk defa o da kendi evinin heyecanını yaşıyor' yanıtını verdi. Deniz'in 3 katlı 3 villaya 200 milyon TL ödediği öğrenildi.
Her biri 3 katlı olan villaların önünde kendisine ait geniş bahçeleri ve ortak bir havuz var.
Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e yakın olmak için Zekeriyaköy'den ev aldığı iddia edildi.
Deniz, tüm bu yaşananlara rağmen ailesine jest yaptı. Zekeriyaköy'de kendisi, annesi ve kardeşlerinin yaşayacağı bir siteden 3 villayı satın aldı. Tadilatı hâlâ devam eden evlerin fotoğrafını Samar Dadgar sosyal medya hesabından paylaştı. Eve yerleşen Dadgar, takipçisinden gelen bir soru üzerine, 'Özcan yıllar sonra yan yana 3 tane ev yaptı. Hep kiradaydı çocuk. İlk defa o da kendi evinin heyecanını yaşıyor' yanıtını verdi. Deniz'in 3 katlı 3 villaya 200 milyon TL ödediği öğrenildi.
Her biri 3 katlı olan villaların önünde kendisine ait geniş bahçeleri ve ortak bir havuz var.
Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e yakın olmak için Zekeriyaköy'den ev aldığı iddia edildi.