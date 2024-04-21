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Vergi kaçırma suçundan tahliye

Dilan Polat ve Engin Polat’a vergi kaçırma suçundan tahliye kararı verildi

Ekleme: 21.04.2024 - 09:35 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Vergi kaçırma suçundan tahliye

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

5 AYDIR TUTUKLULAR

Yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

BİR SUÇTAN TAHLİYE KARARI

Dosyayı inceleyen Hakimlik, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu tüm şüpheliler hakkında, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliye kararı verdi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanma' ve 'Yasadışı bahis' suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
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