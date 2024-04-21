Sinem Kobal güzel annesini paylaştı

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, her daim merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Son dönemde paylaşımlarına hız veren iki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisi de artık iki kız çocuğu annesi olan Sinem Kobal, son olarak sosyal medya hesabından annesi Nuray Kobal'ın doğum gününü kutladı. Sinem Kobal'ın annesi ile karelerine beğeni yağarken Nuray Kobal'ın güzelliği de övgüleri topladı. Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal'a "anne-kız değil, abla-kardeş gibiler" "Maşallah güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı... İşte Sinem Kobal'ın güzel annesi...

Sinem Kobal sosyal medya hesabından paylaştığı son kareler ile annesinin doğum gününü kutladı. Güzel oyuncunun annesi Nuray Kobal ile paylaşımları büyük ilgi gördü...2016 yılında hayatını birleştirdiği ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal özel hayatı ile oldukça merak ediliyor.Son dönemde paylaşımlarına hız veren iki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.Kendisi de artık iki kız çocuğu annesi olan Sinem Kobal, son olarak sosyal medya hesabından annesi Nuray Kobal'ın doğum gününü kutladı.Sinem Kobal'ın annesi ile karelerine beğeni yağarken Nuray Kobal'ın güzelliği de övgüleri topladı. İşte Sinem Kobal'ın güzel annesi...Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal'a "anne-kız değil, abla-kardeş gibiler" "Maşallah güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı...