Olay yaratacak “Hadise” yorumu!

Usta oyuncu Banu Alkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Banu Alkan'ın Hadise paylaşımı bomba etkisi yarattı. Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıklamıştı. Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Banu Alkan, bu kez Hadise'nin tatil fotoğraflarını yorumladı.

Banu Alkan, güzel şarkıcı Hadise'yi hikayesine ekledi. Son olarak Dünya Güzellerim Masada ile karşımıza çıkan Banu Alkan, programın sonlanmasıyla birlikte hayranlarıyla sosyal medya aracığıyla iletişim kuruyor. Afrodit lakaplı Banu Alkan paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiren isimlerden biri. Kylie Jenner ve Serenay Sarıkaya'ya söylediği sözlerle gündemden düşmeyen Banu Alkan bu kez de Hadise'ye gönderme yaptı."Hadise'nin göğüsleri silikon değil galiba" yazarak üstüne de Hadise'nin profilini etiketleyen Banu Alkan'ın paylaşımı, görenleri gülümsetti.Bununla yetinmeyen Afrodit, şarkıcının tatilden yaptığı paylaşımları hikayesine ekleyerek yorum yapmaya devam etti. "Hadise'de estetik yok." açıklaması yapan Alkan, bir de firikik yorumu yaptı.Son olarak, "Hadise demek frikik demek." yazan Banu Alkan, şarkıcının son günlerde gündemde olan frikik tartışmasına hesabından yaptığı paylaşımla dahil oldu.