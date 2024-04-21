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Kızları orgla Aşkın Olayım'ı çaldı!

Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin küçük kızı Francesca, orgla Aşkın Olayım şarkısını çaldı. O anları Wanda Nara sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 21.04.2024 - 09:15 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldız forvet oyuncusu Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeşleşmiş durumda.

Sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli futbolcunun golü sonrası statta çalan şarkı dillere pelesenk oldu.

Taraftarı coşturan şarkı

İç saha maçındaki her golü sonrası çalan Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı sarı-kırmızılı taraftarı adeta coşturuyor.

Rakip taraftarlar da bu şarkıyla tanıyor

Minik taraftarlar da Icardi'yi söz konusu şarkıyla tanıyor.

Kısa sürede her takımın taraftarıyla özel bir bağ kuran futbolcunun ailesi de bu sevgiden memnun.

Orgla çaldı

Kızları orgla Aşkın Olayım'ı çaldı!

Icardi ile Wanda Nara'nın çocukları da sıkça stattan maçı takip ediyor.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, kızı Francesca'nın org ile 'Aşkın Olayım' şarkısını çaldığı anlara yer verdi.

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.
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