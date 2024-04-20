Son hali sosyal medyayı salladı

Gülse Birsel, Şenay Gürler, Engin Günaydın, Evrim Akın, Hümeyra ve Hale Caneroğlu gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Avrupa Yakası dizisi tekrar bölümleri ile izlenmeye devam ediyor. Avrupa Yakası dizisinin ikonikleşmiş isimleri ise gündeme geliyor.Dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, yıllar sonraki haliyle gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hale Caneroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafları ile gündeme geldi.Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncu için "Çok güzelsin", "Her geçen yıl daha güzelleşiyorsun", "Tarzını ve seni çok beğeniyorum" gibi yorumlarda bulundu.