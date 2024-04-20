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Son hali sosyal medyayı salladı

Avrupa Yakası dizisinde Yaprak karakterini canlandıran Hale Caneroğlu sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun pozları takipçilerinden tam not aldı.

Ekleme: 20.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Gülse Birsel, Şenay Gürler, Engin Günaydın, Evrim Akın, Hümeyra ve Hale Caneroğlu gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Avrupa Yakası dizisi tekrar bölümleri ile izlenmeye devam ediyor. Avrupa Yakası dizisinin ikonikleşmiş isimleri ise gündeme geliyor.

Son hali sosyal medyayı salladı

AVRUPA YAKASI'NIN YAPRAK'I HALE CANEROĞLU'NUN SON HALİ

Dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, yıllar sonraki haliyle gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hale Caneroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafları ile gündeme geldi.

Son hali sosyal medyayı salladı

Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncu için "Çok güzelsin", "Her geçen yıl daha güzelleşiyorsun", "Tarzını ve seni çok beğeniyorum" gibi yorumlarda bulundu.

pSon hali sosyal medyayı salladı
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