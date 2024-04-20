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Davet tarzı dikkat çekti

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün davet tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Stilini sosyal medya hesabından yayınlayan Tuba Büyüküstün takipçilerinden tam not aldı.

Ekleme: 20.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Tuba Büyüküstün rol aldığı Ihlamurlar Altında, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel, Sefirin Kızı, Zeytin Ağacı gibi projeleri ile adını duyurdu. Tuba Büyüküstün başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN DİKKAT ÇEKEN DAVET TARZI

Son olarak Halit Ergenç ile başrolünü paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Tuba Büyüküstün şimdi de davet tarzı ile gündeme geldi. Güzel oyuncu, siyah elbisesiyle geceye damga vurdu.

Instagram hesabının hikaye bölümünden davet tarzını paylaşan Tuba Büyüküstün takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Davet tarzı dikkat çekti

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