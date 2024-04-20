Davet tarzı dikkat çekti

Tuba Büyüküstün rol aldığı Ihlamurlar Altında, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel, Sefirin Kızı, Zeytin Ağacı gibi projeleri ile adını duyurdu. Tuba Büyüküstün başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiriyor.Son olarak Halit Ergenç ile başrolünü paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Tuba Büyüküstün şimdi de davet tarzı ile gündeme geldi. Güzel oyuncu, siyah elbisesiyle geceye damga vurdu.Instagram hesabının hikaye bölümünden davet tarzını paylaşan Tuba Büyüküstün takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.