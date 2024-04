Acil ameliyata alındı

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Omzunda kırık olduğu tespit edilen Hasan Can Kaya'nın acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

YouTube'da yayın hayatına başlayan "Konuşanlar" programı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile anlaşma sağlamasının ardından Exxen'de yoluna devam etme kararı aldı.Konuşanların yayınlanan her yeni bölümü ile sosyal medyada gündem olmayı başaran ünlü komedyenden korkutan haber geldi. Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.Bunun üzerine hastane ekibi tarafından beş saat süren acil bir ameliyata alınan Hasan Can Kaya'nın operasyonu başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.