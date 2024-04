Şükrü Özyıldız'dan 'aşk' sorularına yanıt!

'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi', 'Jet Sosyete', 'Akıncı', 'Masumlar Apartmanı' ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, son zamanlarda özel hayatıyla gündeme geliyor.Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan Özyıldız, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Bebek'te görüntülenmişti. İkili, "Bizde her şey yolunda, her şey bildiğiniz gibi" diyerek ilişkilerinin iyi gittiğini ifade etmişti.GEZGİN ÇİFTBoş vakitlerini sık sık tatillerde değerlendiren çift, Sri Lanka, Yunanistan, İtalya ve İsviçre’den sonra geçenlerde rotayı Katar’a çevirmiş ve GQ Türkiye’nin düzenlediği MotoGP yarışını izlemişti."AŞK GÜZEL"Sevilen çift, önceki gece Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşları ile kapıda vedalaşan Özyıldız ve Çetinkaya, daha sonra araçları geldiğinde arabaya bindi. Ayaküstü aşk sorularını yanıtlayan çift, "Her şey yolunda. Aşk güzel. İşler de devam ediyor." dediler ve daha sonra oradan ayrıldılar.