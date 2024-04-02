Makyajsız güzel Melis Sezen!

Alışveriş turunda görüntülenen Melis Sezen, "BKM ile Ankara’dayız, ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filmimizin çekimlerini yapıyoruz. Her şey harika gidiyor. Oy kullanmak için İstanbul’a geldim" açıklamasını yaptı.Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etmeyi ihmal etmedi. Neşeli ve güler yüzlü tavrıyla ilgi odağı olan Melis Sezen'in makyajsız güzelliği, şık ve iddialı tarzıyla dikkat çekti.