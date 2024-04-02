Kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz'le aşk yaşadığı konuşulan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, estetik açıklamasıyla gündem oldu.Yıllar içindeki değişimiyle sık sık dikkat çeken Bestemsu Özdemir "Ben estetiğe ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor" dedi.Daha önce yüzlerce kez estetikli olduğunu reddeden Bestemsu Özdemir'in "ihtiyaç duymadım" açıklaması sosyal medyanın diline düştü. Ünlü isme sosyal medyada; 'İyi ki ihtiyaç duymadın?', 'İyi ki yaptırmamış', 'Kendinin farkında mı?' gibi yorumlar yapıldı.Bestemsu Özdemir daha önce de hakkında çıkan estetik iddialarına sinirlenmiş ve "Sadece dişlerimi yaptırdım. Dudaklarım o yüzden bir tık öne çıktı. 16 yaşındaki fotoğrafımı koyup, 'Estetik yaptırdı' demeleri komik. Şu an 32 yaşındayım çünkü yüzüm değişiyor. Annem ortada ona benziyorum. Estetik yaptırmadığım belli. Mimik yapabiliyorum. Estetik yaptırmadım, yaptırmayacağım" diye konuşmuştu.