Demet Özdemir'den yeni pozlar!

Yer aldığı projelerle dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı.Güneşli havada çekilen karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim, gönderisine; "En sevdiğim zamanlar" mesajını yazdı.Güzel oyuncunun kısa sürede 315 bin beğeni alan fotoğraflarına; "Her zamanki gibi parlıyorsun", "Kraliçe" ve "Çok güzelsin" gibi 3 bine yakın yorum yapıldı.