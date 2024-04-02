Anne olmak için gün sayıyor!

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında hayatını birleştirmişti.Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için adeta gün sayıyor. Ünlü oyuncu Atiksoy, bugün doğum gününde 'bebeğe merhaba' partisi düzenledi.Parti sonrası Berk Oktay, hamile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile kutladı.Ünlü oyuncu yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:"Benim güzel karım…iyi ki doğdun ve ruhlarımız birbirini buldu…Ömrümüz bir olsun"Berk Oktay’ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.