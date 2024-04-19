  • USD: 32,51 - 32,57
  • EURO: 34,63 - 34,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevgilisi için dövme yaptırdı!

Uzun bir süredir Gökhan Fırat ile birlikte olan İrem Derici, yeni dövmesinin hikayesini anlattı. Boynuna 21 sayısını kazıtan ünlü şarkıcı, "Ayrılırsak yandık" dedi

Ekleme: 19.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Açıklamaları, kıyafeti ve sahnesiyle sürekli gündem olan ünlü şarkıcı İrem Derici, bu sefer de aşkını bedenine kazıdı.

Yaptırdığı yeni dövmenin sırrını açıklayan güzel oyuncu, ayrılık olursa yaşanacakları da anlattı.

Sevgilisi için dövme yaptırdı!

"Ruhun ağırlığı 21 gram"

İrem Derici, önceki akşam bir ödül törenindeydi. Boynuna yaptırdığı 21 dövmesi dikkat çekti. Aynı dövmeyi sevgilisi Gökhan Fırat'ın da yaptırdığını söyleyen popçu, "Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak." dedi.

Daha önce konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici, Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri dizisinden rol istemişti.

‘İnci Taneleri’ dizisinde pavyon şarkıcısı olarak oynamak istiyorum.’ diyen Derici, Yılmaz Erdoğan’a seslenmişti:

Sevgilisi için dövme yaptırdı!

"Dükkanı basıyormuşum"

"Dizi teklifleri geliyor. Ama ben kendimi oynamaktan sıkıldım. Buradan Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum. İnci Taneleri’nde pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum. Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim, Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip dükkanı basıyormuşum…Ben pavyon kültürünü severim. Başka yerlere çekerler ama öyle değil."

Sevgilisi için dövme yaptırdı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Mansur Yavaş’ın ihale yalanını yüzüne vurdu
DEM'den büyük skandal! Bayrağımızı kaldırdılar
İsrail basınından İran’a yönelik saldırıyla ilgili şok iddia! İlk raporlar çürütüldü
Dışişleri'nden İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama: Kalıcı çatışma riski var
Başkan Güler mazbatasını aldı! 'Kaybeden yok, Ordu kazandı!'
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 34 bini aştı
Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Hedef 20 milyar dolar! Bakan Bolat açıkladı: 3 anlaşma imzalanacak
İmamoğlu'nun şoförleri iş başında! İETT araçları çarpıştı: Yaralanan yolcular var
Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye günlük 200 bin varil petrol üretecek
Zümrüt Apartmanı depremde 100 kişiye mezar olmuştu... Yıkımın sorumlusu CHP'li isim çıktı!
Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!
Bakan Işıkhan duyurdu: Artık e-Devlet'te
Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı! İstihdamdaki bozulmanın önlenmesi amaçlanıyor
Günlerdir beklenen oldu! İsrail, İran'a saldırdı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Mahzen-29' operasyonu!
Dünya bu iddiayı konuşuyor! Joe Biden'dan çarpıcı açıklama: Amcamı yediler!
Denetimler sıkılaşıyor! Bakan Bayraktar açıkladı: İdari para cezası, faaliyet durdurma kararları uygulandı
ABD basınında flaş iddia! İsrailli kaynaklar açıkladı: Bu hafta tam 2 saldırı…
Seyhan'da CHP-DEM elele! Büyük katkı...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

O ilimiz için korkutan uyarı: 6 ve üzerinde deprem olabilir

O ilimiz için korkutan uyarı: 6 ve üzerinde deprem olabilir

Naci Görür'den 'tedirgin ediyorsun' eleştirilerine tepki

Naci Görür'den 'tedirgin ediyorsun' eleştirilerine tepki

Ev sahipleri dikkat! GİB tespit etti: 'Pişmanlık'tan yararlananlar ceza ödemeyecek

Ev sahipleri dikkat! GİB tespit etti: 'Pişmanlık'tan yararlananlar ceza ödemeyecek

Tepkiler bitmiyor! Google çalışanları kazan kaldırdı

Tepkiler bitmiyor! Google çalışanları kazan kaldırdı

Bütün köy diken üstünde! Gece boyu nöbet tutuyorlar sebebi ise…

Bütün köy diken üstünde! Gece boyu nöbet tutuyorlar sebebi ise…