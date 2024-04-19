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Oyuncu Ezgi Mola isyanda!

Taze anne Ezgi Mola'nın 60 günde 20 kilo verdiği iddia edildi. Ünlü oyuncu o hakkındaki iddialara sert çıktı.

Ekleme: 19.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Birçok başarılı projede yer aldıktan sonra Masumlar Apartmanı dizisiyle en büyük çıkışını yapan oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz sene iş insanı Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu.

60 günde 20 kilo

Nikahtan kısa bir süre sonra hamilelik müjdesi veren çift, oğullarını kasım ayında kucaklarına aldı. Şimdilerde oğlu Can ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ezgi Mola'nın 60 günde 20 kilo verdiği iddia edildi.

"Bendeki tartıya göre +14'üm"

Ünlü oyuncu, o iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mola; 'Böyle gerzek bir haber var. Bendeki tartıya göre +14'üm. Yiyesim vardı, yedim. Yeter der sıkılırsam -18 olur ama bu haber yalan. Doğum yapıp koştur koştur kilo verme derdine düşemem. Siz de düşmeyin gereksiz işler.' ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ezgi Mola isyanda!
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