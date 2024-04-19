Aslı Enver, Brüksel'de

İş insanı Berkin Gökbudak ile kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olan Aslı Enver, tatile çıktı.Enver, 6.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden Brüksel'de çekildiği kareleri peş peşe paylaştı.Ünlü ismin "Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin" notuyla paylaştığı gönderisine, kısa sürede 237 bin beğeni geldi.Takipçileri, güzel oyuncuya yorum yağdırdı. Takipçileri tarafından hep güzel yorumlar alan ve çok beğenilen Enver'e, "Doğal güzellik", "Zaten çok güzeldi, bir de anne oldu ultra güzel oldu!" ve "Her zaman parlıyorsun" şeklinde iki bine yakın yorum yapıldı.