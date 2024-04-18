Yeni sevgilisiyle yepyeni kareler...

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sanatçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlarıyla gündem olmuştu.Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun tepki çeken pozlarını, sanatçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği öğrenildi. Sosyal medyada olay olan pozların ardından Kaygılaroğlu, açıklama yaparak özür diledi.Eleştirilerin hedefi olan sevgilisiyle paylaşım yapan Kaygılaroğlu, bu defa İranlı aşkıyla aşk dolu pozları paylaştı. Ünlü ismin aşk pozları beğeni topladı.2014 yılında dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti 2019 yılında karşılıklı olarak boşanma kararı alarak yollarını ayırmıştı. Çiftin Ada isminde bir kızları bulunuyor. Yaptıkları açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen ikili, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu ifade etmişti. Uraz Kaygılaroğlu, kısa bir süre önce sanatçı Sayna Soleimanpour ile aşk yaşamaya başladı.