Hayranlarını korkutan paylaşım!
Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Zeynep Bastık, doktora gittiğini ve muayene olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, "Ciddi bir deviasyonum varmış" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, şimdi de sağlık sorunlarıyla gündem oldu.
40 milyon TL
İzmir Urla'dan aldığı 40 milyon TL'lik lüks yazlığı ile sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, bu defa hayranlarını korkuttu. Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını açıkladı.
Uyku sorunu
Bastık, kulak-burun-boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.
Burnunun şeklinde değişiklik olmayacak
Uyku sorunu yaşadığını ve nefes alamadığı için bant taktığını dile getiren Zeynep Bastık, operasyonun ardından burnunun şeklinde değişiklik olmayacağını belirtti.
40 milyon TL
İzmir Urla'dan aldığı 40 milyon TL'lik lüks yazlığı ile sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, bu defa hayranlarını korkuttu. Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını açıkladı.
Uyku sorunu
Bastık, kulak-burun-boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.
Burnunun şeklinde değişiklik olmayacak
Uyku sorunu yaşadığını ve nefes alamadığı için bant taktığını dile getiren Zeynep Bastık, operasyonun ardından burnunun şeklinde değişiklik olmayacağını belirtti.