Hayranlarını korkutan paylaşım!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, şimdi de sağlık sorunlarıyla gündem oldu.İzmir Urla'dan aldığı 40 milyon TL'lik lüks yazlığı ile sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, bu defa hayranlarını korkuttu. Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını açıkladı.Bastık, kulak-burun-boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.Uyku sorunu yaşadığını ve nefes alamadığı için bant taktığını dile getiren Zeynep Bastık, operasyonun ardından burnunun şeklinde değişiklik olmayacağını belirtti.