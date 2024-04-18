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Başak Dizer elbisesiyle büyüledi!

Bir davete katılmak için beyazlar içinde giyinen ünlü modacı Başak Dizer, boy boy pozlarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 18.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Son olarak başrollerini Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisiyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.

Paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Dizer, bu defa tarzıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Davete beyazlar içinde gitti

Beyazlar içinde bir davete hazırlanan ünlü güzeli takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Beyaz taş detaylı elbisesi ve beyaz ayakkabısıyla pozlar veren Dizer'in davet şıklığı oldukça beğenildi.

1 milyon takipçisi olan Başak Dizer'in peş peşe paylaştığı pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Başak Dizer elbisesiyle büyüledi!
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