Aile pozlarına beğeni yağdı

Ekranların iki ünlü oyuncusu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez aile pozları verdi. Artık 4 kişilik bir aile olan ünlü çift, beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncular Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez, mutluluklarını iki katına çıkaran bir haberle geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. 28 Haziran 2021 tarihinde dünyaevine giren ve 2022 yılında ilk çocukları Zeynep'i kucağına alan ünlü çiftin ikinci çocukları dünyaya gelmişti.Ünlü çift doğan oğullarına Hazar ismini vermişlerdi.Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden yeni kareler geldi. Magazin dünyasının en beğenilen çifti, bu defa oğullarıyla ve kızları Zeynep'le paylaştıkları dört kişilik pozlarıyla kalpleri ısıttı.