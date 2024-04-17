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Ünlü oyuncu baba oluyor!

"Superman" olarak hafızalarda yer edinen İngiliz oyuncu Henry Cavill cephesinden güzel haber geldi. Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill baba olacağının müjdesini verdi.

Ekleme: 17.04.2024 - 09:03 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı Adalet Birliği, The Tudors ve Enola Holmes gibi projeleri ile adından söz ettiren Henry Cavill özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Yeni filmi The Ministry of Ungentlemanly Warfare'in prömiyerine katılan Henry Cavill baba olmaya hazırlandığını açıkladı. 40 yaşındaki oyuncu, uzun bir süredir birliktelik yaşadığı Natalie Viscuso ile bebek sahibi olacak.

Baba olacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, yaklaşık 3 yıldır 34 yaşındaki Natalie Viscuso ile aşk yaşıyor. Çift 2021 yılında Instagram'da paylaştıkları kareyle birlikteliklerini ilan etmişti.

Ünlü oyuncu baba oluyor!
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