Hande Ataizi güzellik sırlarını anlattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan, kadrosunda Ekin Koç ve Ozan Güven gibi başarılı isimlerin bulunduğu 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde Süreyya karakterini canlandıran Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ataizi, "Her şey yolunda, bayram da gayet güzel geçti, görüşmelerim vardı onları halletmeye geldim" dedi.50 yaşındaki ünlü isim, "Güzelliğinizi neye borçlusunuz?" sorusu karşısında şu yanıtı verdi:Çok teşekkür ederim iltifatınız için. Haftada 4 gün düzenli olarak spor yapıyorum, onun yanı sıra düzenli olarak kolajen kullanıyorum. 'Friends' dizisinin yıldızı Jennifer Aniston'un bir TV röportajına denk gelmiştim, o röportajdan çok etkilendim, kolajen kullanmaya karar verme hikayem bu şekilde gerçekleşti."Ama her kolajeni de kullanmam, yani demem o ki güzel yaş almanın en önemli etkisi sağlıklı beslenme, düzenli spor ve kolajen desteği almak."Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nda Savcı Süreyya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hande Ataizi, 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde canlandırdığı 'Süreyya' karakteri ile ile ilgili de konuşan oyuncu; "Daha önce de söylemiştim, büyük keyif alarak canlandırdığım bir karakter. İzleyecilerden ve sokaktaki insanlardan da güzel tepkiler alıyorum, bu da beni daha çok motive ediyor. Dizinin fanları beni dizinin 'Taşı' ilan etmişler, yorumları okudukça çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.