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Wanda Nara heyecanlandırdı!

Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Galatasaray taraftarını paylaşımdan sonra heyecan bastı.

Ekleme: 16.04.2024 - 08:16 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:18 / Editör: Ozge Selin
Galatasaraylı Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda olay yaratacak açıklamada bulunmuştu. Wanda Nara kocasıyla ilk gecesini anlatması sosyal medyada olay yaratmıştı

"Dört saatte bir Ibuprofen aldım"


Wanda Nara heyecanlandırdı!

Icardi ile bir tekne buluşmasında iş ve kadınlar için olan telefonu gören Wanda telefonlardan birini denize attığını da itiraf etti. O gün uzun saatler Icardi ile o telefonu aradıklarını söyleyen Wanda Nara ilk gecelerine dair de açıklamalarda bulunmuştu. Wanda Nara "Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra tamamen yok oldu. Artık yatağa ihtiyacı kalmamıştı. Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum çünkü her şeyi vermeye alışık değildim, her dört saatte bir Ibuprofen aldım" diyerek şoke etmişti.


Wanda Nara heyecanlandırdı!

"Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var."

Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanında kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da maç öncesinde Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Başarılı futbolcunun eşi Nara, Instagram hesabının hikaye bölümüne "Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var." yazdıktan sonra sessizliğe büründü.

Paylaşımıyla herkesi heyecanlandıran Wanda'ya taraftar yorum yağdırdı.

Wanda Nara heyecanlandırdı!
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