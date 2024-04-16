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O fotoğraf karesi olay oldu!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, mutlulukları ve aile birlikleriyle adlarından sıkça söz ettiren çiftler arasında yer alıyor. İlişkilerini oğulları Kurt Efe ile taçlandıran Tatlıtuğ ve Dizer çifti, bugün Kurt Efe'nin doğum gününü özel bir partiyle kutladılar. Ünlülerin akın ettiği partiye Kenan İmirzalıoğlu da katıldı. Birlikte poz veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu...

Ekleme: 16.04.2024 - 08:20 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:24 / Editör: Ozge Selin
"Aile" dizisiyle son dönemde gündemde olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturmuştu.

Gözde çift, mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yıl Kurt Efe taçlandırmıştı.


O fotoğraf karesi olay oldu!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü pek fazla göstermek istememişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı sonrası Kurt Efe'yi görenler tıpatıp babasına benzetti.


O fotoğraf karesi olay oldu!

Bugün ise ünlü çift, oğullarının ikinci yaş gününü kutladı.

Başak-Kıvanç çifti, oğulları için özel bir parti düzenledi.


O fotoğraf karesi olay oldu!

Çiftin düzenlediği doğum günü partisine Burak Yamantürk- Özge Özpirinç çifti, Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na kadar birçok ünlü katıldı.

Partiye katılan Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un pozu ise güne damga vurdu.


O fotoğraf karesi olay oldu!

İkilinin yan yana pozunu partiye katılan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal paylaştı.
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