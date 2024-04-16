Ceyda Düvenci'yi ilk kez paylaştı!

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliklerindeki sorunlar nedeniyle yollarını ayırma kararı almışlardı.İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırdı.Açıklamalarında "Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım." diyerek aralık kapı bırakan güzel oyuncu Ceyda Düvenci'den yılın aşk bombası geldi.Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete ile aşka yelken açan çifte hayranlarından da beğeni yağdı.Aşkı kanıtlayan ilk paylaşım seçim gecesi Ceyda Dvenci'den gelmişti. Sevgilisini sosyal medya hesabından ilk kez paylaşan Ceyda Düvenci, 'Mutlu Pazar...' notunu düşmüştü.Ancak Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan flaş bir iddia magazin kulislerini hareketlendirmişti.Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 'Maviye Sürgün' adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve bir çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'ye boşanmak isteğini iletmişti.Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, konuya dair sessizliğini bozan Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demiş.Eski ilişkisinde çalkantılı dedikodular devam ederken Ceyda Düvenci ise yeni aşkına tam gaz devam etti. 16 Nisan 1977 doğumlu olan Ceyda Düvenci bugün 46 yaşına bastı.Güçlü Mete sevgilisi Ceyda Düvenci'nin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak altına ''Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan'da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim'' şeklinde romantik bir not düştü.Romantik paylaşıma kayıtsız kalmayan Ceyda Düvenci de ''Seni çok seviyorum'' karşılığını verdi.Peki ünlülerin eski aşklarını hiç merak ettiniz mi? İşte sizler için derlediğimiz görünce çok şaşıracağınız ünlülerin eski aşkları...