Askerlik fotoğrafına bakın!

Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. Yıllar geçse de yüzleri güldürmeyi başaran Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın askerlik fotoğraflarını hiç gördünüz mü? İşte Kemal Sunal'ın askerlik fotoğrafı ve anısı...

Türkiye'yi güldüren adam olarak bilinen Kemal Sunal, Tosun Paşa'dan İnek Şaban'a, Sakar Şakir'den Salako'ya, hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.Yıllar geçse de 7'den 70'e herkesin filmleriyle büyüdüğü Kemal Sunal, saygı ve özlemle anılıyor.Peki Kemal Sunal'ın hiç askerlik fotoğrafını gördünüz mü?Hatta Kemal Sunal'ın bir askerlik anısını eşi Gül Sunal anlatmıştı ve duyan herkes çok şaşırmıştı.İşte başta Kemal Sunal'ın askerlik fotografı