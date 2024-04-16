  • USD: 32,33 - 32,39
  • EURO: 34,45 - 34,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Askerlik fotoğrafına bakın!

Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. Yıllar geçse de yüzleri güldürmeyi başaran Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın askerlik fotoğraflarını hiç gördünüz mü? İşte Kemal Sunal'ın askerlik fotoğrafı ve anısı...

Ekleme: 16.04.2024 - 08:08 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:14 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'yi güldüren adam olarak bilinen Kemal Sunal, Tosun Paşa'dan İnek Şaban'a, Sakar Şakir'den Salako'ya, hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Askerlik fotoğrafına bakın!



3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.


Yıllar geçse de 7'den 70'e herkesin filmleriyle büyüdüğü Kemal Sunal, saygı ve özlemle anılıyor.


Askerlik fotoğrafına bakın!


Peki Kemal Sunal'ın hiç askerlik fotoğrafını gördünüz mü?

Askerlik fotoğrafına bakın!

Hatta Kemal Sunal'ın bir askerlik anısını eşi Gül Sunal anlatmıştı ve duyan herkes çok şaşırmıştı.

İşte başta Kemal Sunal'ın askerlik fotografı

Askerlik fotoğrafına bakın!
İsrail'e 'ihracat' kısıtlaması! 'Tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır'
Ali Yerlikaya'dan 9 günlük bayram tatili trafik verileri açıklaması
Bildikleri ikinci bir iş daha varmış! CHP'li belediye heykellerden sonra bu sefer de bar açtı
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
İşte devletin gücü! Naime nine: “Cumhurbaşkanım beni yıkılan evimden aldı, saraya yerleştirdi”
AK Parti yasa teklifi için çalışmalara başladı! Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e yükseldi
AK Parti'den dev proje! O kentler mercek altında...
Antalya'daki teleferik faciasına CHP’den pişkin destek! Sorumlulara sahip çıkıp cezaevi önüne çadır kurdu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnterpol'ün aradığı dolandırıcı yakalandı!
TBMM'de mesai başlıyor! İşte konu başlıkları..
Kabine'nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada
Gürcistan'da parlamento karıştı! Yumruklar havada uçuştu: O anlar saniye saniye kaydedildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı John Bass ile görüştü
İsrail'den İran'a karşı 'acı verici misilleme' iddiası!
İsviçre'nin Blick gazetesinden Togg'a övgü dolu sözler: Türk Teslası | Başkan Erdoğan'ın desteğine dikkat çektiler
MSB'den ABD ile gerçekleştirilecek eğitimler hakkında açıklama: 'Son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır'
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı
Bayram tatili trafiği: Bayramda otoyollardan 11,2 milyon araç geçti!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Google Play'e yepyeni özellik! Habersiz satın alımlara son!

Google Play'e yepyeni özellik! Habersiz satın alımlara son!

Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Apple saltanatı sona erdi... İşte yeni kral

Apple saltanatı sona erdi... İşte yeni kral

Kilosu 600 bin TL! 1 avucu 1 gram altın değerinde

Kilosu 600 bin TL! 1 avucu 1 gram altın değerinde

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI: 2 düzenleme masada: 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI: 2 düzenleme masada: 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?