Survivor'da 'montaj' hatası!
Survivor All Star’da Yunus Emre Özden ve Ogeday Girişken arasında yaşanan kavga sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Acun Ilıcalı kavgadan sonra konseyde, Yunus Emre'nin cezasını açıklamıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde Ilıcalı, o anlarda bir 'montaj' hatası olduğunu açıkladı.
Survivor All Star 2024'ün geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden arasında kavga çıktı. Yunus Emre, Ogeday'a karşı ağza alınmayacak sözler sarf etti.
Bunun üzerine Ogeday, Yunus Emre'ye saldırdı.Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yarışmacılar yetersiz kalınca, yapım ekibi de müdahale etti. İkili çok zor zapt edilerek oyun alanından uzaklaştırıldı.
"BU KADAR CEZAYI YİYİP USLANMAMAK"
Konseyde kavga eden yarışmacıları dinleyen Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye şu ifadeleri kullandı:
Bence sen kötü söz söylemeye meyilli falan değilsin. Kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Sen bunu iş edinmişsin. Sen olayın içindeki problemsin. Problemi çıkartan sensin. Normal medeni bir şekilde tartışamıyorsun. Bu kadar cezayı yiyip uslanmamak neden olur sence? Sen olay çıkarmaya gelmişsin. Olayı çıkardın, tutmak isteyen adama bile sataşıyorsun. Olay çıkartmak için sebep arayan en ufak tartışmada her türlü tepkiyi veren sensin. Benim Survivor'da ki konseylerimin yarısı seninle konuşmakla geçti.
Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre Yunus Emre bu hamlelerinden dolayı 8 oyun ve 8 ödül cezası aldı.
"TAKIM OLARAK CEZALANDIRILIYORUZ"
Son dönemde Yunus Emre Özden ile samimiyetiyle sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu, takım arkadaşının cezasını duyunca kendini tutamayarak şu şekilde konuştu:
Takım olarak cezalandırılıyoruz, yani cezayı aslında takım da almış oluyor. Yunus başarılı bir yarışmacı. Onun oynamaması bizi de çok etkileyecek.
ILICALI AÇIKLADI
Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezalarını söylediği anda bir montaj hatası olduğunu açıkladı. Aslında 5 ödül ve 5 oyun ceza alan Yunus Emre kendini tutamayınca Ilıcalı sinirlendi.
"SÖYLE NE YAPACAKSIN?"
Yunus Emre, Ogeday'ın ceza almadığını duyunca "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" deyince Ilıcalı "Biraz daha söyle ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın bir duyalım hadi temasını da duyalım" diyerek sinirlendi. Ünlü yapımcı, Özden'in bu sözlerine çok sinirlenerek "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" dedi.
Bunun üzerine Ogeday, Yunus Emre'ye saldırdı.Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yarışmacılar yetersiz kalınca, yapım ekibi de müdahale etti. İkili çok zor zapt edilerek oyun alanından uzaklaştırıldı.
"BU KADAR CEZAYI YİYİP USLANMAMAK"
Konseyde kavga eden yarışmacıları dinleyen Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye şu ifadeleri kullandı:
Bence sen kötü söz söylemeye meyilli falan değilsin. Kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Sen bunu iş edinmişsin. Sen olayın içindeki problemsin. Problemi çıkartan sensin. Normal medeni bir şekilde tartışamıyorsun. Bu kadar cezayı yiyip uslanmamak neden olur sence? Sen olay çıkarmaya gelmişsin. Olayı çıkardın, tutmak isteyen adama bile sataşıyorsun. Olay çıkartmak için sebep arayan en ufak tartışmada her türlü tepkiyi veren sensin. Benim Survivor'da ki konseylerimin yarısı seninle konuşmakla geçti.
Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre Yunus Emre bu hamlelerinden dolayı 8 oyun ve 8 ödül cezası aldı.
"TAKIM OLARAK CEZALANDIRILIYORUZ"
Son dönemde Yunus Emre Özden ile samimiyetiyle sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu, takım arkadaşının cezasını duyunca kendini tutamayarak şu şekilde konuştu:
Takım olarak cezalandırılıyoruz, yani cezayı aslında takım da almış oluyor. Yunus başarılı bir yarışmacı. Onun oynamaması bizi de çok etkileyecek.
ILICALI AÇIKLADI
Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezalarını söylediği anda bir montaj hatası olduğunu açıkladı. Aslında 5 ödül ve 5 oyun ceza alan Yunus Emre kendini tutamayınca Ilıcalı sinirlendi.
"SÖYLE NE YAPACAKSIN?"
Yunus Emre, Ogeday'ın ceza almadığını duyunca "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" deyince Ilıcalı "Biraz daha söyle ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın bir duyalım hadi temasını da duyalım" diyerek sinirlendi. Ünlü yapımcı, Özden'in bu sözlerine çok sinirlenerek "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" dedi.