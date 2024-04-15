  • USD: 32,33 - 32,39
  • EURO: 34,45 - 34,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor'da 'montaj' hatası!

Survivor All Star’da Yunus Emre Özden ve Ogeday Girişken arasında yaşanan kavga sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Acun Ilıcalı kavgadan sonra konseyde, Yunus Emre'nin cezasını açıklamıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde Ilıcalı, o anlarda bir 'montaj' hatası olduğunu açıkladı.

Ekleme: 15.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star 2024'ün geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden arasında kavga çıktı. Yunus Emre, Ogeday'a karşı ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Bunun üzerine Ogeday, Yunus Emre'ye saldırdı.Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yarışmacılar yetersiz kalınca, yapım ekibi de müdahale etti. İkili çok zor zapt edilerek oyun alanından uzaklaştırıldı.

Survivor'da 'montaj' hatası!

"BU KADAR CEZAYI YİYİP USLANMAMAK"

Konseyde kavga eden yarışmacıları dinleyen Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye şu ifadeleri kullandı:

Bence sen kötü söz söylemeye meyilli falan değilsin. Kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Sen bunu iş edinmişsin. Sen olayın içindeki problemsin. Problemi çıkartan sensin. Normal medeni bir şekilde tartışamıyorsun. Bu kadar cezayı yiyip uslanmamak neden olur sence? Sen olay çıkarmaya gelmişsin. Olayı çıkardın, tutmak isteyen adama bile sataşıyorsun. Olay çıkartmak için sebep arayan en ufak tartışmada her türlü tepkiyi veren sensin. Benim Survivor'da ki konseylerimin yarısı seninle konuşmakla geçti.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre Yunus Emre bu hamlelerinden dolayı 8 oyun ve 8 ödül cezası aldı.

Survivor'da 'montaj' hatası!

"TAKIM OLARAK CEZALANDIRILIYORUZ"

Son dönemde Yunus Emre Özden ile samimiyetiyle sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu, takım arkadaşının cezasını duyunca kendini tutamayarak şu şekilde konuştu:

Takım olarak cezalandırılıyoruz, yani cezayı aslında takım da almış oluyor. Yunus başarılı bir yarışmacı. Onun oynamaması bizi de çok etkileyecek.

ILICALI AÇIKLADI

Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezalarını söylediği anda bir montaj hatası olduğunu açıkladı. Aslında 5 ödül ve 5 oyun ceza alan Yunus Emre kendini tutamayınca Ilıcalı sinirlendi.

"SÖYLE NE YAPACAKSIN?"

Yunus Emre, Ogeday'ın ceza almadığını duyunca "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" deyince Ilıcalı "Biraz daha söyle ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın bir duyalım hadi temasını da duyalım" diyerek sinirlendi. Ünlü yapımcı, Özden'in bu sözlerine çok sinirlenerek "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" dedi.

Survivor'da 'montaj' hatası!

MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı
Bayram tatili trafiği: Bayramda otoyollardan 11,2 milyon araç geçti!
Bakan Özhaseki'den deprem konutları açıklaması: Tamamı o tarihte teslim edilecek! 200 bin konut ise...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada İsrail ve İran var
G7 liderleri İran’a ortak mesaj gönderdi: İsrail’le tam dayanışma içindeyiz!
Milli Muharip Uçak KAAN 2.uçuşuna hazırlanıyor! Kısa zaman içinde...
Baykar kendi başarısını kanıtladı! “Güçlenen Türkiye’nin Yükselen Yıldızı” olmaya devam
İşsizlik geriliyor! Bakan Işıkhan: İstihdam sayısı rekor kırdı
Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor! MSB duyurdu: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze'de 33 bin 797 Filistinli katledildi!
Devlet Bahçeli'nin yeni 'A Takımı' belli oluyor!
TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik oranı geriledi: İşte rakamlar...
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı: 9 yaralı var
İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!
Antalya'daki teleferik dehşetinde belediyenin ihmali gün yüzüne çıktı: Faciaya bile bile davetiye
45 günlük ara bitti! Mecliste yoğun gündem başlıyor...
İsrail Gazetesi: İran saldırısı, İsrail-ABD bağlarını kuvvetlendirdi
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Kilometrelerce kuyruk oluştu...
Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Google Play'e yepyeni özellik! Habersiz satın alımlara son!

Google Play'e yepyeni özellik! Habersiz satın alımlara son!

Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Apple saltanatı sona erdi... İşte yeni kral

Apple saltanatı sona erdi... İşte yeni kral

Kilosu 600 bin TL! 1 avucu 1 gram altın değerinde

Kilosu 600 bin TL! 1 avucu 1 gram altın değerinde

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI: 2 düzenleme masada: 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI: 2 düzenleme masada: 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?