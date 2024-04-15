Survivor'da 'montaj' hatası!

Survivor All Star 2024'ün geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden arasında kavga çıktı. Yunus Emre, Ogeday'a karşı ağza alınmayacak sözler sarf etti.Bunun üzerine Ogeday, Yunus Emre'ye saldırdı.Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yarışmacılar yetersiz kalınca, yapım ekibi de müdahale etti. İkili çok zor zapt edilerek oyun alanından uzaklaştırıldı.Konseyde kavga eden yarışmacıları dinleyen Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye şu ifadeleri kullandı:Bence sen kötü söz söylemeye meyilli falan değilsin. Kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Sen bunu iş edinmişsin. Sen olayın içindeki problemsin. Problemi çıkartan sensin. Normal medeni bir şekilde tartışamıyorsun. Bu kadar cezayı yiyip uslanmamak neden olur sence? Sen olay çıkarmaya gelmişsin. Olayı çıkardın, tutmak isteyen adama bile sataşıyorsun. Olay çıkartmak için sebep arayan en ufak tartışmada her türlü tepkiyi veren sensin. Benim Survivor'da ki konseylerimin yarısı seninle konuşmakla geçti.Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre Yunus Emre bu hamlelerinden dolayı 8 oyun ve 8 ödül cezası aldı.Son dönemde Yunus Emre Özden ile samimiyetiyle sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu, takım arkadaşının cezasını duyunca kendini tutamayarak şu şekilde konuştu:Takım olarak cezalandırılıyoruz, yani cezayı aslında takım da almış oluyor. Yunus başarılı bir yarışmacı. Onun oynamaması bizi de çok etkileyecek.Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezalarını söylediği anda bir montaj hatası olduğunu açıkladı. Aslında 5 ödül ve 5 oyun ceza alan Yunus Emre kendini tutamayınca Ilıcalı sinirlendi.Yunus Emre, Ogeday'ın ceza almadığını duyunca "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" deyince Ilıcalı "Biraz daha söyle ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın bir duyalım hadi temasını da duyalım" diyerek sinirlendi. Ünlü yapımcı, Özden'in bu sözlerine çok sinirlenerek "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" dedi.