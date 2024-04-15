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Son haline yorum yağdı!

Yaptırdığı estetiklerle sürekli gündem olan Songül Karlı'nın en son kalça operasyonu olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı son halini paylaştı.

Ekleme: 15.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Şarkılarından çok yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen şarkıcı Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı.

Görüntüsünü değiştirmek isteyen şarkıcının geçirdiği operasyonlardan sonra son hali dillere düşmüştü. Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı, Seda Sayan ile yarışır hale geldi.

Kalça esteti de yaptırdı

Zaman zaman Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son olarak yaptırdığı kalça estetiğinden sonra yeni fotoğraflar yayınladı.

Fiziğini sergiledi

Son haliyle adından söz ettiren Songül Karlı'nın fiziğini sergilediği karelere yorum yağdı. Üzerine tam oturan elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen Karlı yine filtreyi abarttı.

Son haline yorum yağdı!
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