Meşhur montunu sonunda çıkardı!

Kaan Tangöze, 2010'da evlendiği model ve oyuncu Seçkin Piriler'den 2017’de boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu.Tangöze, 2018'de ise meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuş ve İlayda adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.Geçtiğimiz sene 2. Sayfa'nın canlı yayınına katılan Piriler, olaylı bir şekilde boşandığı Kaan Tangöze’nin yıllardır üzerinde çıkarmadığı, sosyal medyada çok konuşulan parkayla ilgili bir itirafta bulunmuştu:Ben almıştım o montu. Volkan doğmadan önce mi doğduktan sonra mı aldım hatırlamıyorum ama.Sık sık yeşil montuyla görüntülenen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Havaların ısınmasıyla meşhur parkasını üstünden çıkarıp deri mont giyen ünlü isim, gazetecilerin sorularına yine yanıt vermemekte ısrarcıydı.Kaan Tangöze meşhur montunu sonunda çıkardıŞarkıcı, muhabirlerin "Kaan Bey her şey yolunda mı?" diye sormasına ise "Evet" demekle yetindi.