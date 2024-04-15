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Meşhur montunu sonunda çıkardı!

Kaan Tangöze yedi yıldır her kış sezonunda severek giydiği, eski eşi Seçkin Piriler'in kendisi olduğu ortaya çıkan kahverengi montunu havaların ısınmasıyla üstünden çıkardı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ünlü ismin, bu sefer deri mont giydiği görüldü.

Ekleme: 15.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Kaan Tangöze, 2010'da evlendiği model ve oyuncu Seçkin Piriler'den 2017’de boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu.

Tangöze, 2018'de ise meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuş ve İlayda adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

"BEN ALMIŞTIM ONU"

Geçtiğimiz sene 2. Sayfa'nın canlı yayınına katılan Piriler, olaylı bir şekilde boşandığı Kaan Tangöze’nin yıllardır üzerinde çıkarmadığı, sosyal medyada çok konuşulan parkayla ilgili bir itirafta bulunmuştu:

Ben almıştım o montu. Volkan doğmadan önce mi doğduktan sonra mı aldım hatırlamıyorum ama.

Meşhur montunu sonunda çıkardı!

MONT GİTTİ, DERİ CEKET GELDİ

Sık sık yeşil montuyla görüntülenen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Havaların ısınmasıyla meşhur parkasını üstünden çıkarıp deri mont giyen ünlü isim, gazetecilerin sorularına yine yanıt vermemekte ısrarcıydı.

Kaan Tangöze meşhur montunu sonunda çıkardı
Şarkıcı, muhabirlerin "Kaan Bey her şey yolunda mı?" diye sormasına ise "Evet" demekle yetindi.

Meşhur montunu sonunda çıkardı!
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