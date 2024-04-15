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Burcu Güneş'ten samimi itiraf!

Sahnelerin başarılı ismi Burcu Güneş, katıldığı programda özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı, estetiği olmadığını da söyledi.

Ekleme: 15.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir radyo programında sunucunun kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Ünlü isim, müzik çalışmalarından özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu.

"Bir kadın şarkıcı olarak geriye dönüp baktığında müzik kariyerinizde sizi en çok zorlayan şey ne oldu?" sorusuna Güneş; şöyle cevap verdi:

"Arkamdan vuruldum"

"Benim en zorlandığım şey, güvendiğim insanların, yardım ettiğim ve en çok yanımda durması gereken sözleşmeli ortaklarımın arkamdan vurması olmuştu. Piyasadan soğutan, 'Hiç müzik yapmasam da gidip bir sayfiye yerinde yaşasam, tekrar İzmir’e dönsem, orada şarkı söylesem daha huzurlu bir hayatım olurdu' dediğim günler oldu. Projelerimin başka şarkıcılara anlatılması, dinletilmesi, anlattığım kliplerin, PR ve imaj çalışmalarının başkalarına uygulanması, bazı işlerin engellenmeye çalışılması gibi çok fazla şeyle karşılaştım."

"Hiç estetiğim yok"

"Hiç estetiğiniz var mı?" sorusu karşısında, "Hayır hiç estetiğim yok. Sadece oyuncuların uyguladığı o hafif botokslardan yaptırıyorum.

Bunun haricinde cilt ve saç bakımlarıma çok düzenli gidiyorum. Her şeyde en doğalını kullanmaktan yanayım." açıklamasını yapan şarkıcı, ülkemizde ünlülerin yaptırdığı estetikler hakkında ise "Bizde estetik de, estetikle ilgili dengesizlikler de çok fazla.

"Her şeyin dengeli ve dozunda yapılması gerekli"

Dozunda ve doğru kişiye emanet edilmiş işler güzel elbette ama çok radikal hareketler kritik sonuçlar doğuruyor. Her şeyin dengeli ve dozunda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Asıl eleştirim, yapılan işlem ve ameliyatların sosyal medyadan gösterilmesi. Bizim hayat amacımız yaptırdığımız estetikleri topluma göstermek değil. Bizim işimiz halka dokunan, insanlara faydalı olmak amacıyla üretimler yapmak arkadaşlar. Şu sosyal medyayı neden böyle bir konuda vitrin olmak için kullanıyorsunuz ki? Neden yaptırdığınız estetikleri gösterme ihtiyacı duyuyorsunuz?" dedi.

"Herkes paranoyaklaştı"

Güneş, “Kadın şarkıcılar arasında birlik beraberlik var mı yoksa soğuk bir savaş mı mevcut?” diye sorulduğunda, "Bizim sektörde insanlar bir araya gelmekten korkuyor. Bir araya geldikten 2 gün sonra birbirinin kuyusunu kazmalar ve bunun magazinsel sonuçları sanırım gerçekten birbiriyle anlaşabilecek kişilerin yan yana gelmesini engelliyor. Zamanında dostluk arkadaşlık kuranların öyle kavgalarına şahit olmuştuk ki... Herkes paranoyaklaştı. Ben tüm bunların aksine kendi adıma her zaman birlikten yanayım. Kadın şarkıcılar, iyi bir kadın ruhu gibi kapsayıcı ve kucaklayıcı, sevgi dolu olsalar, bir araya gelseler harika tablolar, güzellikler oluşurdu. Toplumların birlik ve dirliğini kadınlar belirler. Egoların kırılması ve bir araya gelinmesinden yanayım. Bu buluşmaya dair altyapı çalışmalarım var, inşallah önümüzdeki günlerde bu anlamda özel işler duyacaksınız." cevabını verdi.

Burcu Güneş'ten samimi itiraf!
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