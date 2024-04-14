Yeni imajı Hintlilere benzetildi!

Bir döneme damga vuran Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'nin jüri olduğu Popstar yarışmasında adını duyuran Bayhan Gürhan, uzun bir süredir ekranlardan uzaktı."Seninle Olmak Varya" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Popstar Bayhan İngilizce şarkısına çektiği kliple ortaya çıktı. Ancak Bayhan'ın yeni imajını görenler gözleine inanamadı. İşte son hali Hintlilere benzetilen Bayhan...

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar geçse de unutulmadı.'Seninle Olmak Varya' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Bayhan bir süredir ekranlardan uzak hayat yaşıyordu.Ünlü şarkıcı Deniz Seki ile Popstar yarışmasında yaşadığı polemikle uzun yıllar adından söz ettiren kendine has şarkı söyleme tarzı olan Bayhan, hayat hikayesiyle de herkesi etkilemişti.Daha önce katıldığı bir programda hayatının kırılma noktasını anlatan Bayhan zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve 5 yaşındayken annesinin gözü önünde intihar ettiğini söylemişti.Uzun süre sonra İngilizce şarkısıyla ortaya çıkan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı.Bayhan'ın uzattığı bıyık sosyal medyada bir kesim tarafından beğenilirken bir kesim tarafından Hintlilere benzetildi.Hatta Bayhan sosyal medyadan fotoğrafının altına, 'Hintlilere benzemiş Hintçe söyle' yorumuna 'Düşüneceğim' diyerek espirili cevap verdi.