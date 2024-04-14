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Meğer Mahmut Tuncer'in kızıymış!

Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan şarkıcı Gizem Tuncer güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Mahmut Tuncer'in kızının da şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Verdiği kilolar sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Babasının izinden giden ve güçlü sesi ile beğeni toplayan Gizem Tuncer'in paylaşımlarına övgüler yağıyor. İşte Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer...

Ekleme: 14.04.2024 - 08:21 Güncelleme: 14.04.2024 - 08:23 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı da babasının izinden gitti. Mahmut Tuncer'in kızının da şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz?

Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem adeta bambaşka biri olmuştu. İşte Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer'in son hali...


Meğer Mahmut Tuncer'in kızıymış!

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem sosyal medyada oldukça ilgi görüyor.

Babasının izinden giden ve güçlü sesi ile beğeni toplayan Gizem Tuncer'in paylaşımlarına övgüler yağıyor.

Meğer Mahmut Tuncer'in kızıymış!
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