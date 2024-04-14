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Eski kocası bakın kimmiş!

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2024'te mücadele eden ve yarışmanın en iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu. Fenomen yarışmacının eski kocası bakın kim çıktı. 7 yıl önce boşanan Karadere'nin bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı. İşte Nagihan Karadere'nin eski eşi...

Ekleme: 14.04.2024 - 08:59 Güncelleme: 14.04.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2024'te mücadele eden ve yarışmanın en iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu.

7 yıl önce boşanan Karadere'nin bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı. İşte Nagihan Karadere'nin eski eşi...

2022 yılında yarıştığı dönem kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin özellikle eski eşi merak edildi.

Fenomen ismin eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eski kocası bakın kimmiş!
NAGİHAN KARADERE - UĞUR GÖKÇE

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. Kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan, 201 senesinde 400 m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi ile kendisini tanıttı.

Fenerbahçe'de yetişen Nagihan Karadere, 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de tertip edilen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalyanın sahibi oldu.


Eski kocası bakın kimmiş!

Yine aynı şampiyonada 4x400 m bayrak yarışında gümüş madalya, 4x100 m bayrak yarışında bronz madalya kazanarak tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 m bayrak yarışında Türk milli takımında yer alan Nagihan, gümüş madalya kazanan sporcu, 400 m engellide de bronz madalyanın sahibi oldu.

Eski kocası bakın kimmiş!

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan hatalı çıkışından dolayı yarış dışında kaldı.

Survivor 2024 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere 2016 yılında evli olduğu Uğur Gökçe ile boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven adında bir de kız çocuğu dünyaya geldi. 40 yaşında olan Nagihan Karadere, aslen Osmaniyelidir.
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