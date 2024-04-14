Dilan Polat'a yeni şok!

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'a bir dava daha açıldı. Cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat, 'Hatırlamıyorum' savunması yapsa da hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.'Kara para aklama', 'vergi kaçırma'nın da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Polat hakkında yeni bir dava daha açıldı.Daha önce komşuları ve fenomen Banu Parlak'la adliyelik olup hakkında davalar açılan Polat, bu kez de başka bir fenomen A. A. ile adliyelik oldu.Olay 24 Temmuz 2023 günü yaşandı. A. A. ile Dilan Polat, cezaevine girmeden önce sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartışma yaşadı.Tartışma üzerine A.'ya mesaj atan Polat, 'S... geçerim. Yorumunu derhal kaldır s... Ayağını denk al, kimseye benzemem ben. O... Dünyanızı dar ederim size. Bugün bekle sen. Ayağını denk al. Magazin yaparken ölüme kadar uzanır' yazdı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat, 'Söz konusu mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum' dedi.Savcılık suçun uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti, tarafların dosyası uzlaşmacıya gitti ancak ikili uzlaşamadı.Savcılık, Polat hakkında zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.Dilan Polat'ın komşularıyla yaptığı otopark kavgasında 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.Polat'a ayrıca Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlattığı gerekçesiyle 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.