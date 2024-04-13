Yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminde Kemal Sunal'la Sevil Üstekin'in oğulları İbram rolünü Soner Yağız oynamıştı. Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız, son haliyle gündem oldu.Soner Yağız, Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncularla bir araya gelen Doğan Güneş ile 2 yıl önce bir araya geldi. Filmin çekildiği binanın önünde poz veren Soner Yağız, değişimiyle dikkat çekti. Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Yağız, oyunculuk yapmıyor ve gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor.İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın şimdiki hali