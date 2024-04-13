Yıllar sonra ortaya çıktı
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı olarak tanınan Soner Yağız, yıllar sonra ortaya çıktı. Artık oyunculuk yapmayan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız, değişimiyle ağızları açıkta bıraktı.
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminde Kemal Sunal'la Sevil Üstekin'in oğulları İbram rolünü Soner Yağız oynamıştı. Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız, son haliyle gündem oldu.
KAPICILAR KRALI'NIN İBRAM'I ÖYLE BİR DEĞİŞTİ Kİ
Soner Yağız, Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncularla bir araya gelen Doğan Güneş ile 2 yıl önce bir araya geldi. Filmin çekildiği binanın önünde poz veren Soner Yağız, değişimiyle dikkat çekti. Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Yağız, oyunculuk yapmıyor ve gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor.
İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın şimdiki hali
KAPICILAR KRALI'NIN İBRAM'I ÖYLE BİR DEĞİŞTİ Kİ
Soner Yağız, Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncularla bir araya gelen Doğan Güneş ile 2 yıl önce bir araya geldi. Filmin çekildiği binanın önünde poz veren Soner Yağız, değişimiyle dikkat çekti. Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Yağız, oyunculuk yapmıyor ve gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor.
İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın şimdiki hali