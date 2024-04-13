Kızıyla ilgili hayalini paylaştı!

Şarkıcı Sinan Özen kızının sağlık durumu hakkında konuştu. Bilal Özcan'da yer alan habere göre; ünlü şarkıcı, aynı zamanda hayalini de paylaştı.Sinan Özen, "Benim en büyük hayalim, sevgili kızımın adımlarını atarak bana babacığım diye gelmesi. Onun mücadelesini veriyoruz. Daha zor zamanlardan geçen insanlar var, bunu da unutmamak lazım. Kızım bana verilen bir emanet ve bu da benim sınavım, benim mücadelem" ifadelerini kullandı.Sinan Özen'in Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz çocukları bulunuyor. Ünlü şarkıcının kızı Neva, rahatsızlığı nedeniyle daha önce 4 kez ameliyat olmuştu.