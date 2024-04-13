  • USD: 32,01 - 32,06
  • EURO: 34,66 - 34,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hayranından altın jesti

Sibel Can bayramda sahne alan isimlerden oldu. Ünlü şarkıcıya sahnede, ismini vermek istemeyen bir hayranı tarafından jest olarak altın hediye edildi. Sibel Can kendisine altın hediye eden hayranına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ekleme: 13.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Sibel Can Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sibel Can'a bir iş insanı hayranından, sürpriz bir hediye geldi.

Hayranından altın jesti

SİBEL CAN'A HAYRANINDAN ALTIN JESTİ

İsmini vermek istemeyen ve iş insanı olan bir hayranı, ünlü şarkıcıya bir altın hediye etti. Gördüğü jest karşısında hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan ünlü şarkıcı Sibel Can, kendisine altın hediye eden hayranına teşekkür etti. Sibel Can, hediye altını boynuna takarak hayranının jestine ayrıca karşılık verdi.
Antalya'da teleferik faciası: Ölü ve yaralılar var! Bakan Yerlikaya açıkladı: 98 kişi tahliye edildi
Papa'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Dünya barışı için çok çalışan az sayıda liderlerden biri
Teleferik 'sabıkalı' çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış
Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mektubu
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 55 ölü, 7331 yaralı
Gazze’de can kaybı 33 bin 634’e yükseldi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk açıkladı! CHP'li Lütfü Savaş tefecilerden bile borç almış
CHP’li başkan tamamlamayınca bakanlık yaptı! Türkiye’nin en büyük 4’üncü köprüsü Adana’nın yükünü aldı
Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda
İran'dan ABD'ye tehdit: 'Müdahil olursan üslerini hedef alırız'
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
81 ilde dev operasyon: 4 gündür devam ediyordu, 2 bin 756 firarı yakalandı!
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda TRT Arapça ekibinin de aralarında olduğu bir grup gazeteci yaralandı
İran İsrail'den intikama hazırlanıyor! ABD basını saldırı için saat verdi
Komşuda TCG Anadolu paniği! İspanyol ikiziyle tatbikat yapacaklar
Dünyaya döner ihraç eden firmada skandal! Peçete, kemik ve yabancı madde: Soruşturma başlatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Başkentray ile 6 yılda 89 milyon yolcu taşındı
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin dengeli büyüme politikası sonuç verdi! Küresel ihracat liginde tarihi zirve
İsrail'in kirli planı bozuldu! Kaos stratejisi amacına ulaşamadı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Masaj keyfi pahalıya patladı! Soluğu karakolda aldı

Masaj keyfi pahalıya patladı! Soluğu karakolda aldı

Google kullanıcılarına kötü haber! Uzun süredir var olan hizmetini kapatıyor

Google kullanıcılarına kötü haber! Uzun süredir var olan hizmetini kapatıyor

Beş bin yıllık mahallede ürküten köprü: Gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor

Beş bin yıllık mahallede ürküten köprü: Gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor

80 yıldır çatı katında biriken suyu içiyor! Sebebi ise...

80 yıldır çatı katında biriken suyu içiyor! Sebebi ise...

Instagram'da hikaye atarken iki kere düşünün: Yeni güncelleme sunuldu

Instagram'da hikaye atarken iki kere düşünün: Yeni güncelleme sunuldu