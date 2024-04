Hayranından altın jesti

Sibel Can bayramda sahne alan isimlerden oldu. Ünlü şarkıcıya sahnede, ismini vermek istemeyen bir hayranı tarafından jest olarak altın hediye edildi. Sibel Can kendisine altın hediye eden hayranına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Sibel Can Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sibel Can'a bir iş insanı hayranından, sürpriz bir hediye geldi.İsmini vermek istemeyen ve iş insanı olan bir hayranı, ünlü şarkıcıya bir altın hediye etti. Gördüğü jest karşısında hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan ünlü şarkıcı Sibel Can, kendisine altın hediye eden hayranına teşekkür etti. Sibel Can, hediye altını boynuna takarak hayranının jestine ayrıca karşılık verdi.