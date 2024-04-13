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Hande Ataizi'nden iddialı açıklama

Hande Ataizi Türk dizilerinin başarısından bahsetti. Dizilerimizin önemli bir mesafe kat ettiğine dikkati çeken Hande Ataizi, "Oyuncularımız, Ortadoğu, Latin Amerika ve Avrupa'da artık tanınıyor" ifadesini kullandı.

Ekleme: 13.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Hande Ataizi Türk dizilerinin dünya üzerindeki başarısına dikkat çekti. Taş Kağıt Makas dizisiyle son olarak ekranda yer alan Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. O sırada Fransız bir hayranının ilgisiyle karşılaşan Hande Ataizi, "Bakın Fransa'da bile kitlemiz var" deyip espri yaptı.

HANDE ATAİZİ TÜRK DİZİLERİNİN BAŞARISINA DİKKAT ÇEKTİ

Türk dizi sektörünün başarısından bahseden ve dizilerimizin önemli bir mesafe kat ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Dünyada en çok dizi ihraç eden ülkeler arasında öndeyiz. Oyuncularımız, Ortadoğu, Latin Amerika ve Avrupa'da artık tanınıyor" ifadelerini kullandı.

Hande Ataizi'nden iddialı açıklama
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