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Beyaz Gazete
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Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde beyin damarında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Nuri Alço'dan güzel haber geldi. Alço hastane odasından seslendiği videoyla sağlığının yerinde olduğunu duyurdu.

Ekleme: 12.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço sevenlerini korkuttu...

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Beyin damarında pıhtı atan Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu.

Hastane odasından açıklama yaptı: Gayet sağlığım yerinde...

Sağlık durumu merak edilen Nuri Alço'dan güzel haber geldi.

Hastane odasından açıklama yapan Nuri Alço "Yalan yanlış şeylere inanmayın" dedi.

Nuri Alço devamında ise "Gayet iyiyim sağlığım yerinde, en kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok" dedi.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Eşi de paylaşım yaptı

Öte yandan Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Burcu Alço yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
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