MFÖ grubunun sevilen ismi Mazhar Alanson ile Ali Taran önceki gün Tarabya'daki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Mazhar Alanson, "Bizler çok şükür ediyoruz halimize. Çalışıyoruz ve yeni şarkılar yapıyoruz" dedi.Mazhar Alanson, 8 Temmuz 2023'te kaybettiği yakın arkadaşı Özkan Uğur ile ilgili konuştu. Alanson; "Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de... Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Acısı hâlâ taze. Yokluğu eksikliği hâlâ bizi zorluyor" diyerek Özkan Uğur'u andı.