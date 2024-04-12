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Eşinin doğum gününü kutladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslı Ever eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününe özel paylaşımlar yaptı.

Ekleme: 12.04.2024 - 13:28 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver, aşkı berkin Gökbudak'ta buldu.

Gökbudak ile evlendikten sonra Elay adında da bir kız çocuğu dünyaya getiren Enver, sosyal medyadan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Son olarak eşiyle paylaşım yapan Enver, Berkin Gökbudak'ın doğum gününü kutladı.

Eşinin doğum gününü kutladı

Aşk dolu kareler

"İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum. Önümüzde nice mutlu yıllar olsun… Takım arkadaşım." notunu düşen Aslı Enver, sosyal medya paylaşımına yorum yağdırdı.

Mutluluğu bulan Aslı Enver için yorum yapanlar, nazara karşı da korunması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Eşinin doğum gününü kutladı
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