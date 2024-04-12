Bayram paylaşımı geldi

İbrahim Tatlıses'le Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli ile evlenmiş ve ikiz erkek bebek sahibi olmuştu. Oğullarından birisi operasyon geçiren çiftten Yasemin Şefkatli, ikiz çocuklarının bayram fotoğrafını paylaştı.Yasemin Şefkatli paylaşımında ikiz bebeklerinin yüzünü de göstermekten kaçındı.Paylaşımında 'Güzel kızlar eklesin' ifadesini kullanan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya da devam ediyor.İşte Yasemin Şefkatli'nin yaptığı o bayram paylaşımı!