Yıldız Tilbe konsere damga vurdu!

Şarkıcı Yıldız Tilbe sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.Gencinden yaşlısına birçok vatandaş tarafından sıkça dinlenen ve konserlerine yoğun ilgi gösterilen Tilbe, tarzıyla da dikkat çekiyor.Renkli kıyafetleri, rengarenk saçları ve makyajı ve kostümüyle kendine has bir tarzı bulunuyor.Bir de çılgınlar gibi eğlendiği dansları...Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, yoğun ilgi gördü. Sesiyle sevenlerinin kulaklarının pasını silen Tilbe, bir de sahne şovuyla geceye damga vurdu.Mor elbise tercih eden Yıldız Tilbe, dansıyla coştu, coşturdu. O anları kaydeden dinleyicileri, sosyal medyada paylaştı. Söz konusu video viral oldu...