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Yıldız Tilbe konsere damga vurdu!

Bayramın ilk gününde Kıbrıs'ta sahne alan Yıldız Tilbe, sahne şovuyla dinleyecileri coşturdu. Dansıyla kendinden geçen şarkıcının o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Ekleme: 11.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Yıldız Tilbe sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Gencinden yaşlısına birçok vatandaş tarafından sıkça dinlenen ve konserlerine yoğun ilgi gösterilen Tilbe, tarzıyla da dikkat çekiyor.

Kendine has tarzı ve dansı var

Renkli kıyafetleri, rengarenk saçları ve makyajı ve kostümüyle kendine has bir tarzı bulunuyor.

Bir de çılgınlar gibi eğlendiği dansları...

Yıldız Tilbe konsere damga vurdu!

Kıbrıslılarla coştu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, yoğun ilgi gördü. Sesiyle sevenlerinin kulaklarının pasını silen Tilbe, bir de sahne şovuyla geceye damga vurdu.

Sosyal medyada gündem oldu

Mor elbise tercih eden Yıldız Tilbe, dansıyla coştu, coşturdu. O anları kaydeden dinleyicileri, sosyal medyada paylaştı. Söz konusu video viral oldu...

Yıldız Tilbe konsere damga vurdu!
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