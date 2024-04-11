Hadise bayram evinde...
Ramazan Bayramı'nı annesiyle birlikte geçiren Hadise, sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı.
Hadise, yoğun sahne temposuna ara verdi.
Bayramda soluğu annesinin yanında alan güzel isim, keyifli dakikalar geçirdi. Annesiyle geçirdiği anları sosyal medyadan Hadise, bayramı kutlamayı da ihmal etmedi.
"Sağlık dolu bir bayram"
Hadise annesiyle paylaştığı kareye, "Herkese sevdikleriyle birlikte huzur dolu, sağlıklı bir bayram diliyorum!" notunu düştü.
Güzel ismin doğallığı ve spor giyimi de dikkati çeken detaylar arasında yer aldı.
Bayramda soluğu annesinin yanında alan güzel isim, keyifli dakikalar geçirdi. Annesiyle geçirdiği anları sosyal medyadan Hadise, bayramı kutlamayı da ihmal etmedi.
"Sağlık dolu bir bayram"
Hadise annesiyle paylaştığı kareye, "Herkese sevdikleriyle birlikte huzur dolu, sağlıklı bir bayram diliyorum!" notunu düştü.
Güzel ismin doğallığı ve spor giyimi de dikkati çeken detaylar arasında yer aldı.