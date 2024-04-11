Hadise bayram evinde...

Hadise, yoğun sahne temposuna ara verdi.Bayramda soluğu annesinin yanında alan güzel isim, keyifli dakikalar geçirdi. Annesiyle geçirdiği anları sosyal medyadan Hadise, bayramı kutlamayı da ihmal etmedi.Hadise annesiyle paylaştığı kareye, "Herkese sevdikleriyle birlikte huzur dolu, sağlıklı bir bayram diliyorum!" notunu düştü.Güzel ismin doğallığı ve spor giyimi de dikkati çeken detaylar arasında yer aldı.