Ebru Şallı'dan gelinine jest!

Harun Tan ile 2002 yılında dünyaevine giren Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Beren ve Pars adında oğlu dünyaya geldi. Ebru Şallı ile Harun Tan 2013 yılında ise yollarını ayırdı.Şimdilerde sağlıklı beslenme ve pilates üzerine paylaşımlarda bulunan Şallı'nın oğlu Beren 2021'de Laçin Terlemez ile aşk yaşamaya başladı. Laçin Terlemez'in doğum gününde Ebru Şallı yaptığı jestle dikkat çekti.Ebru Şallı çok sevdiği müstakbel gelini için küçük bir kutlama organize etti. O anlara dair fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.Ebru Şallı'nın jestine sosyal medyada beğeni yağarken 21 yaşındaki oğluna dair de "Ne güzel bir çocuk", "Ne kadar yakışıklı" yorumları geldi.