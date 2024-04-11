  • USD: 32,01 - 32,06
  • EURO: 34,66 - 34,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aşkları belgelenince ortalık karıştı!

Sunucu Armağan Çağlayan, yaşadığı aşk nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Yılmaz Erdoğan'a destek vererek, "Rahat bırakın insanları. Bir huzurla kimse kimseyi sevmesin mi" ifadeleriyle eleştirilere tepki gösterdi.

Ekleme: 11.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyası yeni bir aşkla çalkalanıyor.

Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük fenomen Cansu Taşkın ile aşk yaşaması tepkileri de beraberinde getirdi.

Eleştiri üzerine eleştiri geldi

2 yıldır birlikte olan çiftin aşkı hafta içerisinde belgelendi. Taşkın'ın kız kardeşinin, ikilinin yakın fotoğraflarını paylaşmasıyla sosyal medyada eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.

"Rahat bırakın insanları"

Sunucu ve TV yapımcısı Armağan Çağlayan da konuya dahil oldu ve çifte destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir bıkmadan usanmadan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı paramparça ediyorsunuz. İki yetişkin insan birbirini sevmiş, aşık olmuş, bir ilişki yaşıyorlar. Mutlular. Kimsenin kimseden şikayeti yok. Size ne bu ilişkiden? Size ne ? Bana ne? Hayat onların. Birbirlerini seviyorlar bize ne? Rahat bırakın insanları… Bir huzurla kimse kimseyi sevmesin mi? Bence inadına artık daha çok sevsinler, birbirlerine daha sıkı sarılsınlar…. Bırakın yakasını insanların… Yeter da!"

Aşkları belgelenince ortalık karıştı!
YSK'da kritik toplantı bugün! İtirazlar karara bağlanıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! İşte masadaki konular...
Bakan Güler: Artık örgütün hareket kabiliyeti bitiyor
Bayramda bile kavga kaos! 'Ne dediysem arkasındayım!'
Ali Yerlikaya 5 günlük bayram bilançosunu açıkladı: 38 kişi hayatını kaybetti
DEM'den tepki çeken hareket! İlk icraatları Diyarbakır'ı 'Amed' yapmak oldu!
Yeni turistik trenlerin yola çıkacağı tarih belli oldu: Ankara'dan Tatvan'a, Diyarbakır'a...
Bakan Bayraktar'dan petrol müjdesi: Gabar'da rekor kıracağız
Bakan Yerlikaya duyurdu! Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi!
Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz
Başkan Erdoğan; Bursa İl Başkanlığı programında konuşuyor
Mescid-i Aksa' da Ramazan Bayramı coşkusu: 60 bin Müslüman namaz kıldı
Diplomasi trafiği sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiklerin bayramını kutladı: Teröristler yok edilecek
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu paylaştı: 26 ölü, 3870 yaralı
Gazze can kaybı 33 bin 482'ye yükseldi
ABD Başkanı Biden’dan U dönüşü! Netanyahu’ya resti çekti: Gazze’de hata yapıyor!
Bakan Tunç: 'İsrail’e devlet demek mümkün değil'
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çok sert tepki! 'Paralı köpeklerini...'
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Apple'a dev kazanç! Sadece bir modelden...

Apple'a dev kazanç! Sadece bir modelden...

Dünyadaki sayılı örneklerinden biriydi: O ilimizdeki göl köpürmeye başladı!

Dünyadaki sayılı örneklerinden biriydi: O ilimizdeki göl köpürmeye başladı!

Dünya Bankası ile Türkiye arasında işbirliği! Yürürlüğe girdi: 17+18 milyar dolarlık finansman

Dünya Bankası ile Türkiye arasında işbirliği! Yürürlüğe girdi: 17+18 milyar dolarlık finansman

Vatandaşlara havale ve EFT uyarısı: Başınız ağrıyabilir

Vatandaşlara havale ve EFT uyarısı: Başınız ağrıyabilir

Bu ürünü internetten alıyorsanız dikkat: Tehlikeli olabilir

Bu ürünü internetten alıyorsanız dikkat: Tehlikeli olabilir