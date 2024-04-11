Aşkları belgelenince ortalık karıştı!

Magazin dünyası yeni bir aşkla çalkalanıyor.Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük fenomen Cansu Taşkın ile aşk yaşaması tepkileri de beraberinde getirdi.2 yıldır birlikte olan çiftin aşkı hafta içerisinde belgelendi. Taşkın'ın kız kardeşinin, ikilinin yakın fotoğraflarını paylaşmasıyla sosyal medyada eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.Sunucu ve TV yapımcısı Armağan Çağlayan da konuya dahil oldu ve çifte destek verdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:"Günlerdir bıkmadan usanmadan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı paramparça ediyorsunuz. İki yetişkin insan birbirini sevmiş, aşık olmuş, bir ilişki yaşıyorlar. Mutlular. Kimsenin kimseden şikayeti yok. Size ne bu ilişkiden? Size ne ? Bana ne? Hayat onların. Birbirlerini seviyorlar bize ne? Rahat bırakın insanları… Bir huzurla kimse kimseyi sevmesin mi? Bence inadına artık daha çok sevsinler, birbirlerine daha sıkı sarılsınlar…. Bırakın yakasını insanların… Yeter da!"